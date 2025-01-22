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В Ленобласти автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине

Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Мужчину, шедшего по обочине, насмерть задавил автомобиль во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
На 28-м километре дороги «Санкт-Петербург — пос. им. Свердлова — Всеволожск» автомобиль Toyota Corona под управлением 44-летнего водителя переехал мужчину, который шел по обочине в попутном для машин направлении. ДТП произошло 21 января около 18:10.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.



На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего, возраст которого оценивается примерно в 50 лет, сейчас устанавливается.

Отмечается, что скорая помощь покинула место аварии, двигаясь медленно. Кадры инцидента можно увидеть в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».



Ранее сообщалось, что на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту Гаваны из-за задержки рейса. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды, надеясь вылететь в Москву.

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«Чтобы монстр нас не тронул»: Девушка, изрезавшая подругу ножом ради «Слендермена», вышла на свободу
NYT: в США освободили девушку, пырнувшую ножом подругу 19 раз «для Слендермена»
22 января 2025, 01:50

Фото: iStock/John Webb

Морган Гейзер, которая нанесла своей подруге 19 ножевых ранений, чтобы угодить вымышленному персонажу «Слендермену», была досрочно освобождена из психиатрической больницы. На момент преступления ей было 12 лет. Суд штата Висконсин постановил, что Гейзер завершила лечение и больше не представляет угрозы для общества. Об этом пишет New York Times 9 января 2025 года.
В 2014 году Гейзер и её подруга Анисса Вейер заманили девочку Пейтон Лейтнер в лес у парка под предлогом игры в прятки.

Вейер посоветовала жертве, как лучше «скрыться»: лечь на землю и плотно укрыться листьями, чтобы Гейзер ее якобы не заметила. Поверив, Лейтнер зарылась в листву с головой. Дождавшись, когда она прекратит двигаться, Гейзер нанесла девочке множественные удары кухонным ножом в грудь, руки и ноги, а затем оставила её истекать кровью.

Лейтнер чудом удалось спастись — несмотря на раны, она доползла до дороги, где умирающего ребенка заметил велосипедист. Девочка перенесла шестичасовую операцию, так как одно из ранений едва не задело сердце.

Морган Гейзер была приговорена к 40 годам лечения в психиатрической больнице после того, как врачи подтвердили её психические расстройства, включая шизофрению. Гейзер не признали виновной в попытке умышленного убийства из-за невменяемости.

Фото: iStock/artursfoto

Анисса Вейер получила 25 лет лечения и была освобождена в 2021 году под электронный контроль, который был снят в 2023 году.

Доктор Брук Лундбом, которая вела лечение Гейзер, заявила, что её состояние значительно улучшилось.

«В 2021 году у неё всё ещё наблюдались проблемы, связанные со слуховыми галлюцинациями. Она говорила, что «слышит демонов», но за последние года три... ничего подобного не происходило», — пояснила Брук Лундбом.
Морган Гейзер всегда было тяжело заводить друзей, но в шестом классе с ней сблизилась Анисса Вейер. Новая подруга рассказала ей о «Слендермене» — вымышленном интернет-персонаже, который набрал особую популярность среди детей и школьников около 2010 года. Обе школьницы объясняли свою попытку убийства желанием угодить «монстру», чтобы тот не навредил их семьям в обмен на «жертву».

Судья Майкл Борен постановил, что теперь Гейзер может быть переведена в центр группового проживания под наблюдение.

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«30 часов без еды и воды»: на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту из-за задержки рейса

Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76
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#жертва
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Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76
МВД Турции: количество жертв пожара в отеле на курорте в Болу возросло до 76
21 января 2025, 23:58

Фото: iStock/DEBOVE SOPHIE

В результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу погибли 76 человек. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил данные о жертвах.
«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам», — сообщил глава МВД Турции.
Многие постояльцы пытались спасаться, выпрыгивая из окон или спускаясь по связанным простыням. По сообщениям, в отеле отсутствовали дымовые детекторы и огнетушители. Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям утром собираются повторно проинспектировать внутренние помещения гостиницы.

Всего в отеле проживали 237 человек.

По делу задержаны девять человек, включая владельца гостиницы. Российское посольство в Анкаре уточнило, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус вылетел в кювет в Орехово-Зуеве. Отмечается, что автобус следовал по маршруту «Куровское – Анциферово». Есть пострадавшие.

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#мвд
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#посольство
#тела
#пожар
#турция
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«30 часов без еды и воды»: на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту из-за задержки рейса
Mash: Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны
21 января 2025, 23:55

Фото: iStock/dini gistiani

Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны после того, как больше 30 часов не могли улететь в Москву. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды.
Всего на Кубе застряли 250 россиян. Они должны были вылететь утром 20 января, но рейс был перенесен из-за поломки турбины самолета Boeing 777-31h.

При этом задержка происходит не только по техническим причинам, уточнили в авиакомпании. Когда сотрудники служб, сопровождающие выполнение рейса, устранили дефект, самолет был готов к вылету. Однако в связи с длительным перелетом в Москву закончилось рабочее время экипажа, который был отправлен в отель на отдых.

В то же время огромное количество россиян оставалось в транзитной зоне в ожидании рейса. Номера в гостиницах им предоставили только после того, как они устроили перформанс с палатками, передает Telegram-канал Mash.



Ситуация накалилась до предела: некоторые кубинские пассажиры пытались прорваться на борт самолета силой. Однако точной информации о времени вылета до сих пор нет, а вопросы туристов остаются без ответа.

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#лагерь
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Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего деньги с чужой банковской карты
21 января 2025, 22:33

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали жителя города Белоозерский, подозреваемого в краже денег с чужой платёжной карты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из полученной ориентировки. Пару дней назад гражданин нашёл на улице утерянную банковскую карту и с её помощью совершил покупку в местном магазине. Держатель карты сообщила о произошедшем правоохранителям», – говорится в сообщении.
В итоге стражи порядка задержали 41-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

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Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко
21 января 2025, 21:28

Фото: iStock/ M-Production

В Киеве полицейские задержали членов преступной группировки, устроивших бордель в жилом доме, сообщалось в региональном отделении полиции.
Бордель располагается в доме, в котором проживает мэр города Виталий Кличко, сообщило украинское издание «Реальный Киев»

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что участники преступной группы организовали торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого развлекательного клуба. Двое из них — иностранные граждане, которые раньше уже отбывали наказание за идентичные преступления.

Преступники под предлогом предложения должности в заведении танцовщицами приглашали девушек, а потом под угрозами заставляли их оказывать интимные услуги клиентам. В клубе «трудились» более 30 женщин.

Полицейские не раскрыли число задержанных. При этом там поделились, что злоумышленникам предъявили обвинение по статьям «Торговля людьми» и «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией». Они могут лишиться свободы до 15 лет.

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Мошенники воспользовались Трампом
После выпуска мемкоина $TRUMP мошенники создали сайты для кражи с криптокошелька
21 января 2025, 20:31

Фото: istockphoto/bizoo_n

Мошенники воспользовались инаугурацией президента США Дональда Трампа и выпуском мемкоинов $TRUMP и $MELANIA, начав создавать поддельные сайты для кражи средств с криптокошельков. Об этом сообщила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына. По ее информации, при подключении кошелька у жертвы запрашивают Seed-фраза от кошелька, а после «угоняют» его.
«Новости о новом президенте США [Дональде Трампе] давно используются мошенниками для различных скам-схем. Злоумышленники воспользовались инфоповодам по случаю выпуска токенов $TRUMP и $MELANIA для создания криптомошеннических фишинговых сайтов. Аналитики Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. обнаружили более десятка сайтов для кражи средств с криптокошельков, использующих мем-токен $TRUMP для привлечения жертв», — пояснила аналитик в беседе с «Известиями».
Вместе с тем частный инвестор Федор Сидоров рассказал, как запуск мемкоинов Трампа и его супруги отразится на рынке криптовалют в целом. В разговоре с RT эксперт отметил, что эти события перекликаются с заявления американского лидера создать национальный резерв в биткоинах.
«Трамп планирует создать стратегический резерв биткоина, что может укрепить позиции США на криптовалютном рынке и потенциально повлиять на экономическую политику страны. <…> В краткосрочной перспективе запуск мемкоина $MELANIA может вызвать повышенную волатильность на рынке криптовалют», — поделился Сидоров.
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МЧС: в Дагестане при пожаре в частном доме погибли двое детей
21 января 2025, 18:01

Фото: iStock/ Kara Capaldo

Пожар случился в частном доме в селе Брянск в Кизлярском районе Дагестана. По предварительным данным, погибли двое детей, заявила пресс-служба главного управления МЧС России по республике в Телеграм-канале.
«Поступила информация о том, что в населенном пункте Брянск Кизлярского района горит частный дом. По предварительной информации, поступившей от участкового уполномоченного МВД России по Кизлярскому району, погибли двое детей», — отмечалось в сообщении.

Пресс-служба МЧС России обратила внимание, что детям было 4 года и 12 лет.

По факту инцидента следственное управление СК Российской Федерации по Республике Дагестан организовало процессуальную проверку, которая направлена на выяснение причин и обстоятельств случившегося, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении отчимом 4-летней падчерицы в Яшкинском районе Кузбасса.

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#мчс
#ск рф
#дагестан
#смерть
#дети
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Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину
Депутат турусин открыл стрельбу из-за нападения мигрантов с ножами
21 января 2025, 16:12

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Депутат Кировского райсовета в Самаре Сергей Турусин открыл стрельбу по мигрантам, которые напали на него с ножами и требовали отдать им его знакомую. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что знакомая депутата стала свидетельницей того, как нетрезвые мигранты избивали местного жителя. Женщина сразу же вызвала скорую, также на место прибыли полицейские. Мигрантов не задержали, и они решили не отпускать женщину. Перепугавшись она позвонила Турусину и попросила помочь.

Депутат прибыл на место, но мигранты сразу обступили его машину, начали бить по стёклам и тыкать в салон ножами, требуя вернуть им женщину, которая успела сесть в авто.

в итоге Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое мигрантами стекло. Полицейские вновь прибыли на место. Прямо при них 10 мигрантов продолжили угрожать женщине и депутату, используя при этом нецензурные выражения.

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#полицейские
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Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении отчимом 4-летней дочери в Кузбассе
21 января 2025, 16:12

Фото: iStock/Paul Gorvett

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении отчимом 4-летней падчерицы в Яшкинском районе Кузбасса. Об этом сообщает «Сiбдепо». Руководитель ведомства, как отмечается, направил соответствующее поручение главе кемеровского СКР Александру Безукладникову.
«В Яшкинском районе мужчина напал на 4-годовалую падчерицу. Информация об этом появилась в социальных сетях. Отмечается, что в результате происшествия девочку госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга», — пишет издание.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК: Истязание несовершеннолетнего. Максимальное наказание по ней — семь лет колонии.

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