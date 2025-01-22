В Ленобласти автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине

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Мужчину, шедшего по обочине, насмерть задавил автомобиль во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
На 28-м километре дороги «Санкт-Петербург — пос. им. Свердлова — Всеволожск» автомобиль Toyota Corona под управлением 44-летнего водителя переехал мужчину, который шел по обочине в попутном для машин направлении. ДТП произошло 21 января около 18:10.
По факту смертельного ДТП проводится проверка.
На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего, возраст которого оценивается примерно в 50 лет, сейчас устанавливается.
Отмечается, что скорая помощь покинула место аварии, двигаясь медленно. Кадры инцидента можно увидеть в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Ранее сообщалось, что на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту Гаваны из-за задержки рейса. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды, надеясь вылететь в Москву.
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По факту смертельного ДТП проводится проверка.
На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего, возраст которого оценивается примерно в 50 лет, сейчас устанавливается.
Отмечается, что скорая помощь покинула место аварии, двигаясь медленно. Кадры инцидента можно увидеть в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Ранее сообщалось, что на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту Гаваны из-за задержки рейса. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды, надеясь вылететь в Москву.
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Мария Моисеева