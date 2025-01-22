МЧС: В Бурятии 13-летний мальчик ​заживо сгорел дома

Видео: МЧС России
В селе Нижняя Иволга Бурятии произошел пожар в частном доме. В огне трагически сгорел заживо 13-летний мальчик, сообщает Telegram-канал МЧС России.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело ребенка после тушения огня. Мать и 9-летняя сестра погибшего выжили, но были госпитализированы с различными травмами.
Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. В операции участвовали пять сотрудников и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что девушка, изрезавшая подруге грудь, руки и ноги ради «Слендермена», вышла на свободу. Будучи еще школьницей, она нанесла своей жертве 19 ножевых ранений, однако суд не признал ее виновной в попытке умышленного убийства.
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«Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания электропроводки», — уточняется в сообщении.
Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. В операции участвовали пять сотрудников и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что девушка, изрезавшая подруге грудь, руки и ноги ради «Слендермена», вышла на свободу. Будучи еще школьницей, она нанесла своей жертве 19 ножевых ранений, однако суд не признал ее виновной в попытке умышленного убийства.
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Мария Моисеева