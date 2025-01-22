«Похоже, это рекорд»: ​Мошенники украли у пожилой экс-чиновницы почти полмиллиарда рублей

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Телефонные мошенники обманули 71-летнюю женщину из Самарской области, похитив у нее рекордную для подобных аферистов сумму: 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Пенсионерка перевела обманщикам почти полмиллиарда рублей. Информацию об инциденте раскрыл полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов в своем Telegram-канале.
«Источники сообщают, что потерпевшей является экс-помощница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова, бывшая глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова», — уточняет Трифонов личность жертвы.Женщина сняла деньги в одном из крупных российских банков, несмотря на уговоры сотрудников не делать этого. Работники банка ВТБ на протяжении нескольких дней отговаривали пенсионерку от снятия средств, однако безрезультатно — они не сумели воспрепятствовать ей.
Эта кража стала самой крупной в истории телефонного мошенничества в России.
«Похоже, это рекорд», — отметил Трифонов.Обстоятельства дела и методы, которыми воспользовались аферисты, чтобы убедить экс-чиновницу передать им такую огромную сумму, еще выясняются.
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Мария Моисеева