Иностранец устроил нарколабораторию в частном доме в Подмосковье

Подмосковная полиция задержала 40-летнего приезжего из Средней Азии за устройство лаборатории по производству наркотиков в специально арендованном для него частном доме в Домодедове, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина нашёл работу в одном из мессенджеров. Следуя указаниям работодателя, он оборудовал во взятом специально для него в аренду частном доме нарколабораторию и начал по полученной инструкции производить мефедрон», — говорится в сообщении.При обыске в доме полицейские обнаружили два полимерных мешка с порошком, ёмкости с жидкостями, а также вакууматор, весы, четыре электромешалки, лабораторную посуду и респираторы. Экспертиза показала, что порошок содержит мефедрон, общая масса наркотика составила 4,5 кг.
Кроме того, в телефоне у задержанного были найдены фотографии мест тайников-закладок, через которые он продавал наркотики.
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