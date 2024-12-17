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На трассе в Забайкалье вахтовый автобус влетел в кювет, есть жертвы

Вахтовый автобус влетел в кювет и разбился в Забайкалье, два человека погибли
Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием вахтового автобуса, перевозившего сотрудников строительной компании. Водитель не справился с управлением, и транспорт вылетел в кювет. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Детали ДТП передает Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Михаил Максимов. Прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить причины аварии, а также оценить соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения в организации.

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края



Автобус перевозил 21 пассажира. В результате потери управления погибли двое, при этом три человека получили травмы. Пострадавших уже доставили в больницу.

Ранее «Ради 1» передавало, что в Новосибирске при посадке ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса.

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#автобус
В Новосибирске при посадке ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса
17 декабря 2024, 05:59

Фото: iStock/ImageegamI

В Ленинском районе Новосибирска автобус сбил 9-летнего мальчика, который поскользнулся при посадке и оказался под колесами.
В городской Госавтоинспекции ТАСС сообщили, что инцидент произошел утром, когда водитель автобуса ПАЗ начал отъезжать от остановки.

Ребенок 2015 года рождения потерял равновесие, упал и получил серьезные травмы. Пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Радио 1» передавало, что бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, не пережил разрыв брака и покончил с собой.

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#происшествия
#сотрудники
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Горняк умер в машине скорой помощи после ЧП на руднике в Приморье
Пострадавший при обрушении на руднике в Приморье умер по пути в больницу
17 декабря 2024, 05:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Приморском крае один из пострадавших при обрушении породы на руднике «2-й Советский» скончался по пути в больницу.
Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, мужчина не выжил, несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи.

Ранее МЧС по региону сообщало, что трое горняков, включая пострадавшего, были подняты на поверхность спасателями. Двое рабочих выбрались самостоятельно, а пострадавшего передали медикам.

В момент обрушения утром 17 декабря на участке «Южный» находились 11 человек, восемь из них сумели покинуть шахту без помощи.

Инцидент произошёл на руднике предприятия «Дальполиметалл» в городе Дальнегорске. Прокуратура уже начала проверку на предмет соблюдения трудовых норм и безопасности при ведении работ.

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«Пырнул ножом 40 раз»: Полиция поймала маньяка в Ростове-на-Дону, подробности дела и видео
17 декабря 2024, 04:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ростове-на-Дону и Аксае случился настоящий кошмар: 26-летний мужчина кинулся с ножом на нескольких человек. Как сообщают Telegram-каналы SHOT и представителя МВД Ирина Волк, от нападения погибла 24-летняя девушка. Другая жертва, подросток, чудом выжил. Это не единственные нападения, которые совершил ростовский мясник 16 декабря. Подозреваемый был задержан полицией, но его состояние поражает: он явно находится не в себе и отказывается объяснять свои действия. Подробнее о кровавом деле читайте в материале «Радио 1».

Первый ужас: нападение на подростка

Первой жертвой нападения стал подросток в подъезде дома на улице Орбитальной. Это случилось около 16:40. Преступник, Владислав Кузнецов, подошёл на лестничной площадке к парню под предлогом невинного вопроса «Какой этаж?», а затем внезапно набросился с ножом, нанося удары в лицо. Пытался перерезать горло.

Подросток смог отбить нападение, поймав руку преступника, и бросился за ним, но злоумышленнику удалось скрыться. Пострадавший был доставлен в больницу с лёгкими ранениями.




Жестокое убийство в Аксае

Через полтора часа маньяк напал на 24-летнюю девушку в подъезде многоэтажки в Аксае. С особой жестокостью он нанёс ей около 40 ударов ножом. На крики выбежали соседи, которые вызвали скорую и полицию. К тому моменту израненная жертва была вся в крови.

Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось — она скончалась от полученных травм.

Помимо этих двух нападений SHOT ранее сообщал, что маньяк в сером худи кидался на людей в посёлке Верхнетемерницкий. Пока нельзя точно сказать, что у него не было иных жертв, которые просто не удалось установить.

Жизнь преступника: погружение в безумие

Задержанный Владислав Кузнецов — это человек, чья жизнь давно вышла из-под контроля. Он часто был безработным, подрабатывал мойщиком машин и водителем, брал кредиты, которые быстро тратил.

Но самое страшное — у него серьёзные проблемы с психикой. Его неадекватное состояние бросалось в глаза: после нападений он корчился у входа в собственный дом, не мог вспомнить код домофона и путался в действиях. В этот момент его настигли сотрудники МВД.

На видео с камеры наблюдения в подъезде, которое выложил Telegram-канал «112», можно увидеть часть безуспешных попыток убийцы зайти внутрь.



Кузнецов уже лечился в психиатрических больницах, но это не остановило его падение. Известно, что ранее маньяк был судим за кражу.

Работа полиции

Сейчас с Кузнецовым работают следователи, а его мотивы остаются невыясненными. Сообщается, что во время допроса он полностью отрешен и заторможено реагирует на вопросы. Не способен связно отвечать следствию, чтобы объяснить мотивы нападений. По данным полиции, маньяк мог находиться под воздействием наркотиков в момент совершения преступлений.

Также рассматривалась возможность алкогольного опьянения, но проверка показала, что убийца был трезв.

На Кузнецова завели два уголовных дела. Следственное управление СК России по Ростовской области в своем Telegram-канале сообщило, что действия подозреваемого скорее всего будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения, чем рассматривалось изначально.

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Бывший муж Седоковой не пережил разрыв и покончил с собой
Тело Яниса Тиммы обнаружили в Москве вскоре после его развода с Анной Седоковой
17 декабря 2024, 03:53

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, предположительно, стало самоубийство.
По информации Telegram-канала «112», тело спортсмена обнаружили рядом с его телефоном, на экране которого высвечивался номер бывшей супруги с просьбой позвонить ей. Накануне трагедии Тимма публично поздравил Седокову с днем рождения, опубликовав видео с её участием.

Настоящая причина смерти и повод для возможного самоубийства еще не установлены.

Незадолго до смерти баскетболиста пара расторгла брак: певица подала заявление еще в октябре. Когда Седокова вернулась в Москву, Тимма решил продолжить карьеру в США. Однако он прилетал в Россию, надеясь сохранить семью и добиться прощения супруги. Усилия оказались тщетны — 9 декабря суд удовлетворил иск певицы Анны Седоковой о разводе.

Пара была вместе 4 года. В России погибший Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы.

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Убийца ​зарезал полицейского с женой в Краснодарском крае, затем пытался сжечь трупы
SHOT: в Краснодарском крае убийца пытался сжечь трупы полицейского и его жены
17 декабря 2024, 00:16

Фото: iStock/simpson33

В Краснодарском крае, в городе Белореченск, произошло жестокое двойное убийство. Погибли 23-летний сотрудник полиции и его 19-летняя жена, их тела были найдены в загоревшейся квартире.
По данным Telegram-канала SHOT, тела жертв с резаными ранениями на шее обнаружили пожарные, тушившие квартиру на улице Ленина. Преступник скрылся с места преступления на Форде Фокус, чтобы избежать наказания.



Как уточняет Telegram «112», личность преступника установлена — мужчину зовут Дмитрий Фошенко. Ему 29 лет. Правоохранительные органы считают, что Фошенко сначала убил сержанта полиции Андрея Дорошенко и его жену Яну, а затем устроил пожар.

Подозреваемый находится в розыске. Считается, что он поджёг квартиру, чтобы скрыть следы преступления и избавиться от тел жертв.

В регионе объявлен план «Перехват». Ведется расследование по деталям убийства.

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#расследование
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Baza: в ​Пермском крае подросток выбросил девочку 14 лет из окна, затем выпал сам
16 декабря 2024, 23:54

Фото: iStock/brizmaker

В посёлке Гамово Пермского края произошла трагедия: 16-летний подросток выбросил из окна 14-летнюю девочку, а затем выпал сам. По предварительным данным, молодые люди находились в квартире и поссорились.
На фоне конфликта парень начал кричать о предательстве и измене, после чего потерял контроль над собой. Он в истерике начал выталкивать школьницу в окно.

Будучи сильнее, подросток сбросил ее вниз с большой высоты. Однако видимо не удержался и выпал следом.

Юноша скончался на месте от полученных травм, сообщает Telegram-канал Baza. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных.

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#подросток
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#расследование
#смерть
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В Адыгее случился крупный пожар в многоэтажном жилом доме, спасли двоих
В Майкопе загорелась квартира в многоэтажном доме, двоих жильцов спасли из огня
16 декабря 2024, 23:35

Фото: iStock/Distortion Media

В Майкопе, столице Адыгеи, пожар охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Курганной. Сотрудники газодымозащитной службы спасли из горящей квартиры двух человек, а из здания были эвакуированы 42 жителя. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в республиканской столице на улице Курганной. По прибытии наблюдалось открытое горение квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены из горящей квартиры два человека, эвакуировано 42 человека», — передают в пресс-службе.
На месте происшествия задействованы 14 пожарных и 3 единицы техники.

Ликвидация огня продолжается.

Ранее 16 декабря сообщалось, что произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес».

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РИА Новости: задержанных в Тунисе российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia
16 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ Sayan_Moongklang

Задержанных в Тунисе 11 российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.
Невеста одного из задержанных поделилась, что россияне поехали в небольшое селение Хайдра, которое расположено рядом с границей с Алжиром. В ноябре туристы перестали выходить на связь. Потом оказалось, что сотрудники местной полиции задержали россиян и держат их под стражей.

Адвокат передал родственникам, что в настоящее время россияне пребывают в тюрьме Mornaguia. Невеста одного из задержанных отметила плохие условия содержания.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — обратила внимание женщина.

Родственники и близкие туристов из Российской Федерации обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить людей — 13 декабря они опубликовали петицию на сайте Change.org.

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#сотрудники
#тюрьма
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В Ростове-на-Дону неадекват зарезал девушку и чуть не убил подростка
16 декабря 2024, 22:26

Фото: iStock/ tiero

В Ростове-на-Дону 26-летний Владислав К. сначала напал на подростка на одной улице, а потом убил девушку на другой, сообщил Телеграм-канал 112.
Нападавший с ножом безо всякой причины набросился на школьника на улице Орбитальной, полоснул его, но попал по наушникам. Подросток чудом не получил травм и отделался лишь лёгким испугом. Нож даже не оцарапал мальчика.

Через несколько минут Владислав накинулся с ножом на 24-летнюю Ульяну О. на улице Венеры. После нападения девушку госпитализировали в БСМП, но Ульяна не выжила.

После задержания выяснилось, что убийца не находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на наличие спиртного в организме выдала отрицательный результат.

На вопросы следователей нападавший пока что отказывается отвечать. На данный момент оперативники выясняют, был ли мужчина судим и находится ли на психиатрическом учёте.

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#женщина
#мужчина
#убийство
#ростов
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