На трассе в Забайкалье вахтовый автобус влетел в кювет, есть жертвы

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края
В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием вахтового автобуса, перевозившего сотрудников строительной компании. Водитель не справился с управлением, и транспорт вылетел в кювет. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Детали ДТП передает Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Михаил Максимов. Прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить причины аварии, а также оценить соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения в организации.
Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края
Автобус перевозил 21 пассажира. В результате потери управления погибли двое, при этом три человека получили травмы. Пострадавших уже доставили в больницу.
Ранее «Ради 1» передавало, что в Новосибирске при посадке ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса.
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Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края
Автобус перевозил 21 пассажира. В результате потери управления погибли двое, при этом три человека получили травмы. Пострадавших уже доставили в больницу.
Ранее «Ради 1» передавало, что в Новосибирске при посадке ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса.
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Мария Моисеева