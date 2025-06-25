Иностранка оголила грудь на борту российского самолета ради места в бизнес-классе

25 июня 2025, 18:10

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Иностранная пассажирка устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Шарм-эль-Шейк. По данным телеграм-канала «Авиаторщина», вскоре после вылета она потребовала, чтобы ее перевели в бизнес-класс.