Иностранка оголила грудь на борту российского самолета ради места в бизнес-классе
Иностранная пассажирка устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Шарм-эль-Шейк. По данным телеграм-канала «Авиаторщина», вскоре после вылета она потребовала, чтобы ее перевели в бизнес-класс.
Женщина пыталась прорваться в VIP-зону и угрожала открыть аварийный выход. Она кричала, что «заслужила» комфорт, поскольку «много работала». В попытке добиться своего иностранка начала снимать футболку и оголять грудь.
Бортпроводникам пришлось обратиться за помощью к другим пассажирам — двое мужчин помогли усмирить дебоширку и переместить в хвост авиалайнера. По прибытии в египетский аэропорт ее передали местной полиции для дальнейшего разбирательства.
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