Суд арестовал имущество владельцев танкеров, затонувших в Керченском проливе
Суд наложил арест на имущество руководителей компании «Кама Шиппинг», которой принадлежали два танкера, затонувшие в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
У одного из фигурантов конфисковали два земельных участка в Перми и Пермском крае площадью 577 и 2,4 тысячи квадратных метров соответственно, а также квартиру, площадь которой составляет 60 «квадратов». У второго фигуранта арестовали жилое и нежилое помещения в Перми. В перечень изъятого имущества также включен автомобиль Lada Xray GAB130.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Значительная часть нефтепродуктов вылилась в море. Причиной бедствия стал шторм.
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