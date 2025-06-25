В Нижегородской области на территории бывшего завода «Заря» случился пожар
Возгорание произошло на территории бывшего завода «Заря» в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Поступило сообщение о пожаре на открытой территории бывшего завода «Заря» в городе Дзержинске», — обратили внимание в ГУ МЧС по региону.
Отмечалось, что пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2. Детали случившегося выясняются.
Уже сейчас площадь пожара составляет 500 квадратных метров, проинформировал NN.RU со ссылкой на источник в экстренных службах. Предварительно, там горят бочки с легковоспламеняющейся жидкостью, на месте инцидента были слышны взрывы.
Во время пожара никто не пострадал. К настоящему времени открытое горение уже ликвидировали.
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