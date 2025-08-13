Иностранка пыталась обмануть таможенников и вывезти в Китай 30 тысяч долларов

13 августа 2025, 14:29

В Шереметьево таможенники поймали пассажирку с 30 тыс. долларов

Фото: iStock/Pineapple Studio

В Шереметьево таможенники поймали 31-летнюю иностранку с 30 тысячам долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.