Иностранка пыталась обмануть таможенников и вывезти в Китай 30 тысяч долларов

Фото: iStock/Pineapple Studio

В Шереметьево таможенники поймали 31-летнюю иностранку с 30 тысячам долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.



Женщина пыталась пронести денежные средства через «зеленый коридор», заявив при этом, что у нее с собой только десять тысяч долларов. Однако в ходе досмотра ее сумки были обнаружены незадекларированные купюры на сумму более 1,7 млн рублей.

Как выяснилось, иностранка владеет кофейней в Москве, и найденные деньги были выручкой от ее бизнеса. Они предназначались для покупки автомата по продаже кофе.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Ей грозит до двух лет ограничения свободы или штраф в размере до десятикратной суммы найденных наличных.

Екатерина Коршунова

