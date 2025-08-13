Мужчине, изувечившему россиянку и ее сына-подростка, вынесли приговор
В Челябинске суд признал виновным 43‑летнего местного жителя в покушении на убийство двух человек и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области «Ленте.ру».
Мужчина осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме лишения свободы, с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу законного представителя несовершеннолетнего пострадавшего в качестве возмещения ущерба.
По версии следствия и данным суда, 11 января в квартире на улице Марченко во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения подсудимый повалил 42‑летнюю сожительницу на диван и начал душить её. Их 14‑летний сын попытался защитить мать и ударил мужчину ножом в поясницу. В ответ злоумышленник отобрал нож у подростка и не менее семи раз нанес ему удары в грудь и живот, а затем ранил мать в грудь.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
