Мужчине, изувечившему россиянку и ее сына-подростка, вынесли приговор

13 августа 2025, 14:13

Суд назначил мужчине 14 лет за покушение на двойное убийство в Челябинске

Фото: istockphoto/AMilkin

В Челябинске суд признал виновным 43‑летнего местного жителя в покушении на убийство двух человек и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области «Ленте.ру».