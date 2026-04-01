Иностранную журналистку похитили в Ираке

01 апреля 2026, 22:26

Иностранную журналистку Шелли Киттлсон похитили в Ираке

МВД Ирака официально подтвердило факт похищения иностранной корреспондентки в иракской столице. Инцидент произошел вечером 31 марта.





В ведомстве заявили, что сразу после получения сигнала спецслужбы приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, используя точные разведданные и активную полевую работу для отслеживания маршрута злоумышленников. По данным иракского телеканала Al-Sumaria, ссылающегося на источники в силовых структурах, похищенной оказалась гражданка США. Сообщается, что преступление совершалось в районе улицы Саадун, неподалеку от гостиницы, где проживала журналистка.



Аналитик по национальной безопасности телеканала CNN Алекс Плитсас в своем аккаунте в социальной сети X назвал имя пострадавшей. По его словам, речь идет о Шелли Киттлсон.





«Я могу подтвердить, что моя подруга Шелли Киттлсон была похищена и, возможно, удерживается в заложниках в Багдаде», — говорится в посте.