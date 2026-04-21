В Москве арестовали мигранта за изнасилование незнакомой женщины в бытовке
В Москве арестовали мигранта за изнасилование женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в ночь на 13 апреля в строительной бытовке на Ореховом бульваре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 42-летний иностранец надругался над незнакомкой. Пострадавшая обратилась в полицию, которая задержала подозреваемого.
Мужчине предъявили обвинение по статьям 131 и 132 УК — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд заключил фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнюю студентку за выдуманное изнасилование.
