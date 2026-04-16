Студентку из Петербурга задержали за выдуманное изнасилование
20-летнюю студентку из Петербурга задержали за выдуманное изнасилование. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В одном из ночных заведений Петербурга студентка одного из местных вузов познакомилась с группой молодых людей. После этого они отправились на квартиру в Красносельском районе, где продолжили употреблять алкоголь. В какой-то момент между девушкой и её новыми знакомыми возник конфликт, и она решила уехать.
После этого студентка обратилась в территориальный отдел полиции, обвинив молодых людей в изнасиловании. Однако информация, предоставленная ею, не нашла подтверждения.
В результате сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу задержали россиянку и предъявили ей обвинение в заведомо ложном доносе, связанном с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении. Студентка признала свою вину.
