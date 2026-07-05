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Пьяный дебошир в трусах угрожал взорвать жилой дом в Хабаровске

Amur Mash: В Хабаровске задержали пьяного дебошира, который угрожал взорвать жилой дом
Фото: iStock/blinow61

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать жилой дом на улице Вологодской. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.



Согласно материалу, в какой-то момент дебошир схватил газовый баллон и начал запугивать окружающих, утверждая, что все сейчас взлетит на воздух. Жильцов пришлось срочно эвакуировать из здания. На место прибыли экстренные службы.

К счастью, угрозу удалось предотвратить без печальных последствий. Нарушителя скрутили и увезли в отдел — мужчина отправился туда в одних трусах.

Ранее «Радио 1» передавало, что полиция Сочи начала проверку в отношении гражданина, который за ногу нёс младенца вниз головой на одной из улиц посёлка Красная Поляна. Когда молодого отца доставили в отдел полиции, он пытался объяснить свои действия желанием успокоить плачущего малыша.

Мария Моисеева

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