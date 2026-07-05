Пьяный дебошир в трусах угрожал взорвать жилой дом в Хабаровске
В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать жилой дом на улице Вологодской. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.
Согласно материалу, в какой-то момент дебошир схватил газовый баллон и начал запугивать окружающих, утверждая, что все сейчас взлетит на воздух. Жильцов пришлось срочно эвакуировать из здания. На место прибыли экстренные службы.
К счастью, угрозу удалось предотвратить без печальных последствий. Нарушителя скрутили и увезли в отдел — мужчина отправился туда в одних трусах.
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