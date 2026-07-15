Вооруженный «розочкой» мужчина устроил дебош в аэропорту Красноярска
Вооруженный «розочкой» мужчина устроил пьяный дебош в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Нарушитель разбил стеклянную бутылку и стал угрожать пассажирам в зале прибытия. В какой-то момент он ранил себя в шею, после чего его обезвредили полицейские.
В итоге пострадавшего отправили не в участок, а в больницу. Ранение оказалось серьезным и потребовало медицинского вмешательства.
Ранее сообщалось, что в Москве африканец устроил дебош в переходе метро из-за видеосъемки. В результате пострадала женщина, которая снимала на камеру уличного музыканта в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Чистые пруды». Мужчине показалось, что она направила объектив и на него с сестрой.
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