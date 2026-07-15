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Вооруженный «розочкой» мужчина устроил дебош в аэропорту Красноярска

Фото: iStock/Alfa Studio

Вооруженный «розочкой» мужчина устроил пьяный дебош в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Нарушитель разбил стеклянную бутылку и стал угрожать пассажирам в зале прибытия. В какой-то момент он ранил себя в шею, после чего его обезвредили полицейские.

В итоге пострадавшего отправили не в участок, а в больницу. Ранение оказалось серьезным и потребовало медицинского вмешательства.

Ранее сообщалось, что в Москве африканец устроил дебош в переходе метро из-за видеосъемки. В результате пострадала женщина, которая снимала на камеру уличного музыканта в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Чистые пруды». Мужчине показалось, что она направила объектив и на него с сестрой.

Лидия Пономарева

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