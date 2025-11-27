«Просто пошутил»: Ученик из Норильска поплатился за утренник для спецслужб

27 ноября 2025, 16:26

В Норильске школьник попал под уголовное дело за ложный вызов спецслужб

Фото: Istock/blinow61

Восьмиклассник из Норильска отправил на электронную почту школы сообщение о нахождении на её территории опасных предметов. Полиция Красноярского края подтвердила эту информацию.