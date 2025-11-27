«Просто пошутил»: Ученик из Норильска поплатился за утренник для спецслужб
Восьмиклассник из Норильска отправил на электронную почту школы сообщение о нахождении на её территории опасных предметов. Полиция Красноярского края подтвердила эту информацию.
На место чрезвычайного происшествия сразу прибыли экстренные службы для проверки здания. Специалисты осмотрели школу и прилегающую территорию, но не обнаружили никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей.
Сотрудники полиции установили личность отправителя сообщения. Им оказался несовершеннолетний ученик. Подросток объяснил, что «решил просто пошутить». Правоохранительные органы возбудили против школьника уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
