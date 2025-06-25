В Махачкале упал лифт с людьми

SHOT: в жилом доме в Махачкале лифт с людьми упал с 12-го этажа
Фото: iStock/Denis Mamin
В жилом доме в Махачкале упал лифт с 12-го этажа. В нём находились люди, сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в многоэтажке, расположенной на Гапцахской улице. В упавшем лифте, по предварительным данным, находились мужчина и женщина с детьми. Все они получили травмы. На место происшествия едут экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге бросила туристов недобросовестная компания, занимавшаяся организацией экскурсий по крышам Северной столицы. В итоге 20 человек задержали за незаконное проникновение.
Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0