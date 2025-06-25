25 июня 2025, 15:04

Фото: iStock/ Azat_ajphotos

В Москве жертвой домогательств пикаперов стала несовершеннолетняя девочка, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, Москва».





Мама ребенка собирается написать заявление в полицию на мужчину, который приставал к ее дочери.



Родительница 17-летнеей девушки отметила, что 21 июня до несовершеннолетней, гулявшей с подругой, домогался мужчина. Отмечалось, что все случилось, когда девушки шли по подземному переходу, который ведет к Центральному детскому магазину.





«Надеюсь, что резонанс, который вызвало это хулиганство, как-то поможет наказать или хотя бы остановить это безобразие», — выразила свое мнение мать жертвы.

