В Москве жертвой домогательств пикаперов стала несовершеннолетняя девочка
В Москве жертвой домогательств пикаперов стала несовершеннолетняя девочка, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Мама ребенка собирается написать заявление в полицию на мужчину, который приставал к ее дочери.
Родительница 17-летнеей девушки отметила, что 21 июня до несовершеннолетней, гулявшей с подругой, домогался мужчина. Отмечалось, что все случилось, когда девушки шли по подземному переходу, который ведет к Центральному детскому магазину.
«Надеюсь, что резонанс, который вызвало это хулиганство, как-то поможет наказать или хотя бы остановить это безобразие», — выразила свое мнение мать жертвы.
Еще журналисты узнали об еще одном случае массовых домогательств рядом со станцией метро «Китай город». Как уточнила 21-летняя Вероника, 22 июня к ней приставал мужчина, трогал за ягодицы и предлагал вступить в интимные отношения в грубой форме.