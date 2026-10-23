Инста*-семья создала сеть элитных интим-салонов в центре российского города
Суд в Новосибирске отправил под стражу супружескую пару, организовавшую сеть массажных салонов с интимными услугами, которые оказывала в том числе несовершеннолетняя. Об этом сообщили пресс-службы СУ СК и ГУ МВД по региону.
Как передает телеканал РЕН ТВ, 41-летний Руслан Буханцов вместе с женой Мариной создали преступную группу, в которую вовлекли трех человек, и открыли два салона «Адам и Ева» в центре города. По версии следствия, пара координировала работу, остальные выполняли обязанности администраторов. с 2024 по 2026 год фигуранты вовлекли в занятие проституцией шесть девушек, одной из которых было 17 лет — ее оформили массажисткой. Еще одна работница находилась в России нелегально.
Клиентов принимали только по предварительной записи, администраторы дежурили круглосуточно, а девушек подбирали сами владельцы. Салон мог приносить больше одного миллиона рублей в неделю. Сначала работал один салон, позже пара помогла открыть второй, вложив в него деньги, — его владелицей стала 37-летняя местная жительница.
Уголовное дело возбудили против пятерых участников группы по части 3 статьи 240 УК («Вовлечение в занятие проституцией заведомо несовершеннолетней»), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Супругам предъявили обвинение и заключили под стражу, совладелица второго салона находится под домашним арестом, трое администраторов дали подписку о невыезде. На четырех массажисток составили протоколы по статье 6.11 КоАП.
При обысках в квартирах фигурантов и в салонах изъяли около полутора миллиона рублей наличными, банковские карты, ноутбуки, планшеты и телефоны.
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