Инста*-семья создала сеть элитных интим-салонов в центре российского города

23 октября 2026, 10:54

Суд в Новосибирске арестовал супружескую пару по делу об интим-салонах

Фото: iStock/Motortion

Суд в Новосибирске отправил под стражу супружескую пару, организовавшую сеть массажных салонов с интимными услугами, которые оказывала в том числе несовершеннолетняя. Об этом сообщили пресс-службы СУ СК и ГУ МВД по региону.