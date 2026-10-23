69 ударов молотком и топором: россиянин лишился жизни из-за возлюбленной и ее сына
В Новосибирской области перед судом предстанут 41-летняя мать и ее 21-летний сын, которые расправились с сожителем женщины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 3 ноября 2025 года в Чановском районе. Возлюбленный россиянки нелицеприятно высказался в адрес ее сына и оскорбил его. Тогда молодой человек и его мать взяли топор и молоток, после чего набросились на обидчика. Потерпевшего сначала долго избивали руками и ногами, а затем рукоятью молотка и обухом топора — всего ему нанесли 69 несовместимых с жизнью ударов.
По данным регионального СУ СК, мужчина скончался в больнице от полученных травм. Фигурантам предъявили обвинение по статье 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы уголовного дела уже направили в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Башкортостане полиция освободила 18-летнюю девушку, которую похитила собственная мать. Предположительно, женщина хотела завладеть крупной суммой денег, которую ее дочь получила после смерти отца.
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