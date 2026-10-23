69 ударов молотком и топором: россиянин лишился жизни из-за возлюбленной и ее сына

23 октября 2026, 10:36

В Новосибирске осудят мать и сына, насмерть забивших сожителя молотком и топором

Фото: iStock/Grape_vein

В Новосибирской области перед судом предстанут 41-летняя мать и ее 21-летний сын, которые расправились с сожителем женщины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.