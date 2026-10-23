Полиция спасла 18-летнюю россиянку из плена собственной матери

23 октября 2026, 09:19

В Башкортостане задержали похитившую 18-летнюю дочь женщину и ее сообщника

Фото: iStock/cyano66

В Башкортостане полиция освободила 18-летнюю девушку, которую похитила собственная мать. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.