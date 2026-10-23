Полиция спасла 18-летнюю россиянку из плена собственной матери
В Башкортостане полиция освободила 18-летнюю девушку, которую похитила собственная мать. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.
По версии следствия, мать девушки вместе с приятелем подкараулила дочь в одном из городских парков. Угрожая применить насилие, похитители затолкали ее в автомобиль и вывезли в одно из сел Федоровского района, где заперли в частном доме.
Предположительно, пара хотела завладеть крупной суммой денег, которую девушка получила после смерти отца. Ее мать не состояла с ним в браке и не могла претендовать на эти средства. Вскоре обоих злоумышленников задержали и доставили на допрос в следственные органы. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали уроженца Псковской области, который напал на ребенка в лифте и попытался его похитить.
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