Двое российских школьников попытались впечатлить девушек и не выжили
Двое подростков из Барнаула спрыгнули с 15-го этажа дома, пытаясь произвести впечатление на сверстниц, и погибли. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, трагедия произошла еще несколько дней назад на проспекте Ленина. Юноши познакомились на улице с двумя девушками и предложили прогуляться вместе.
В ходе общения молодые люди заявили спутницам, что могут прыгнуть с крыши многоэтажного дома. Девушки восприняли их слова как шутку и не придали им значения, однако спустя несколько минут подростки поднялись на 15-й этаж и осуществили задуманное. Однако полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.
Предварительно, юноши были пьяны, хотя прежде за распитием спиртных напитков их не замечали. Как минимум один из школьников вел спортивный образ жизни и занимался хоккеем. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить точные обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Красноярске подросток гулял с друзьями и умер на улице.
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