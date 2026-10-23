Двое российских школьников попытались впечатлить девушек и не выжили

23 октября 2026, 10:16

Baza: в Барнауле два подростка погибли после прыжка с 15-го этажа

Фото: iStock/Iulianna Est

Двое подростков из Барнаула спрыгнули с 15-го этажа дома, пытаясь произвести впечатление на сверстниц, и погибли. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.