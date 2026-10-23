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Двое российских школьников попытались впечатлить девушек и не выжили

Baza: в Барнауле два подростка погибли после прыжка с 15-го этажа
Фото: iStock/Iulianna Est

Двое подростков из Барнаула спрыгнули с 15-го этажа дома, пытаясь произвести впечатление на сверстниц, и погибли. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По его данным, трагедия произошла еще несколько дней назад на проспекте Ленина. Юноши познакомились на улице с двумя девушками и предложили прогуляться вместе.

В ходе общения молодые люди заявили спутницам, что могут прыгнуть с крыши многоэтажного дома. Девушки восприняли их слова как шутку и не придали им значения, однако спустя несколько минут подростки поднялись на 15-й этаж и осуществили задуманное. Однако полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

Предварительно, юноши были пьяны, хотя прежде за распитием спиртных напитков их не замечали. Как минимум один из школьников вел спортивный образ жизни и занимался хоккеем. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить точные обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Красноярске подросток гулял с друзьями и умер на улице.

Лидия Пономарева

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