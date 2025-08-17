Инструктор дайв-клуба в Геленджике забыл о туристе, что привело к трагедии

17 августа 2025, 10:14

В Геленджике турист утонул, потому что инструктор дайв-клуба забыл о нём

Фото: iStock/kanarys

В Геленджике турист утонул из-за того, что инструктор дайв-клуба просто забыл про него. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.