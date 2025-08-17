Инструктор дайв-клуба в Геленджике забыл о туристе, что привело к трагедии
В Геленджике турист утонул из-за того, что инструктор дайв-клуба просто забыл про него. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне 36-летний мужчина остался без внимания инструктора, а когда о нём вспомнили, он уже был на дне.
В клубе, где произошла трагедия, были самые низкие цены в городе – 2,7 тысячи рублей. На инструктора приходилось до 4 человек, в то время как в более дорогих клубах – 1-2.
В настоящее время проводится экспертиза. Есть вероятность, что гибель мужчины связана с недостаточно заполненным баллоном с кислородом или с тем, что ему могло стать плохо в воде. Однако не упускается из виду и недосмотр со стороны инструктора.
