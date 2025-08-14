Пропавшая в Татарском проливе женщина-дайвер провела в воде сутки и выжила
63-летняя жительница Петербурга почти сутки провела в воде после того, как ее потерял инструктор по дайвингу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел во время погружения в Татарском проливе. В какой-то момент наставник всплыл, предположив, что пенсионерка присоединилась к другой группе. Когда ее не оказалось и там, начались поиски с привлечением катеров и вертолетов. Судьба женщины оставалась неизвестной около суток. В итоге ее нашли живой в 15 километрах от берега и отвезли на остров Монерон для медицинского осмотра. О состоянии пострадавшей не уточняется.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают не требованиям безопасности.
Читайте также: