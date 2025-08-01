Наркоман изнасиловал малолетнюю россиянку в Самаре

01 августа 2025, 21:03

СК: Лечившийся от наркозависимости мужчина изнасиловал подростка в Самаре

Фото: istockphoto/Tunatura

Мужчина, проходивший лечение от наркозависимости, изнасиловал 17-летнюю девушку-подростка в Самаре. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.