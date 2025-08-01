Наркоман изнасиловал малолетнюю россиянку в Самаре
Мужчина, проходивший лечение от наркозависимости, изнасиловал 17-летнюю девушку-подростка в Самаре. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.
Мужчине предъявили обвинение по статье о сексуальном насилии в отношении малолетней. Следствие считает, что 29 июля обвиняемый встретил жертву у заброшенного здания, а затем стал угрожать, заводя в помещение, где изнасиловал. После он попытался уничтожить улики при помощи поджога. Девушка сбежала и сообщила обо всем полицейским и родителям.
Насильник прятал лицо, поэтому описать его ребенок не смог. Мужчину вычислили по камерам наблюдения и нашли в клинике. Он уже во всем признался. Сейчас полиция проверяет его на другие преступления.
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