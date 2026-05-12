Интернет-подруга заставила российского подростка сжигать поезда
В Кемеровской области задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке к диверсии. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на УФСБ по региону.
По версии следствия, история началась с обычного общения в сети. Новая знакомая попросила парня помочь ей выбрать подарок и предложила перейти по ссылке. После этого на него вышли неизвестные и заявили, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломан, и эти данные используются для денежных переводов на Украину.
Уточняется, что злоумышленники, угрожая уголовной ответственностью, убедили жертву приехать из Владивостока в Кемерово. Запуганный юноша купил канистру с бензином, пришел на станцию с горючим и облил тепловоз, но совершить поджог ему помешали бдительные работники. После этого он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале сообщила, что в отношении подростка возбудили уголовное дело по статьям 30 и 281 УК. Максимальное наказание по ним достигает 20 лет лишения свободы.
