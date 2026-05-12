Автобус влетел в опору ограждения в Петербурге

Водитель автобуса влетел в опору ограждения в Петербурге, его госпитализировали
В Санкт-Петербурге утром во вторник произошло ДТП с участием автобуса у дома №22 по улице Моисеенко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо за рулём, потерял управление и врезался в опору ограждения. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В результате инцидента другие пассажиры и участники движения не пострадали. Проводится проверка.
Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло столкновение трех автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.