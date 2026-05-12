Мужчина устроил резню в Москве

12 мая 2026, 11:43

Мужчина устроил резню в кафе на Попутной улице в Москве, его задержали

В Москве на Попутной улице произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку с применением ножа. В результате нападения пострадали двое мужчин — их госпитализировали.





Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе УВД по ЗАО, инцидент попал на видео. На записи видно, как злоумышленник наносит удары ножом оппонентам.



Подозреваемого задержали — это ранее судимый 46-летний приезжий из одного из регионов России. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).



Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.



