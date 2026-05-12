Пьяный россиянин избил водителя до смерти прямо на ходу

12 мая 2026, 12:06

Жителю Сосновоборска дали десять лет за убийство шофера, не пропустившего его

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Красноярском крае суд вынес приговор жителю Сосновоборска, который насмерть забил водителя, не пропустившего его на переходе. Инцидент произошел в июне 2025 года, сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.





Пьяный мужчина переходил дорогу на красный свет. 19-летний водитель не уступил ему путь, после чего пешеход запомнил автомобиль и догнал его на следующем перекрестке. Злоумышленник начал избивать молодого человека через открытое окно.



Тот попытался скрыться и резко нажал на газ, но спастись не удалось. У пострадавшего остановилось сердце.



Суд также установил, что в марте того же года подсудимый повредил чужую машину после ссоры с таксистом, причинив ущерб около 90 тысяч рублей. В итоге мужчина проведет десять лет в колонии.



