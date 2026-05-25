«Интимный стрим и фильм»: Учительница совратила пятерых мальчиков и девочку
В США 25-летняя учительница биологии совратила шестерых несовершеннолетних. Об этом сообщает Fox 5.
Изначально женщину обвинили в изнасиловании мальчика в школьной кладовке и в машине. Позже выяснилось: жертвами педагога стали ещё пятеро детей.
С одним мальчиком учительница вступила в половую связь в салоне автомобиля. Кроме того, во время прямого эфира она занималась самоудовлетворением на камеру — эту трансляцию смотрели двое школьников.
Ещё двоим ученикам педагог в переписке подробно описывала, как хочет вступить с ними в половую связь. Аналогичные сообщения учительница отправляла одной из девочек. Она посоветовала несовершеннолетней посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого», а затем обсуждала с ней эту ленту.
