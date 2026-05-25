В Индии семья тигров напала на группу женщин и растерзала четырёх из них
В индийском штате Махараштра нашли останки четырёх женщин, погибших от нападения тигра. Подробности приводит The Indian Express.
Лесничий рассказал, что на женщин напала семья тигров — тигрица и три подросших детёныша. Хищники атаковали группу из 13 человек, которые пошли в лес за листьями дерева тенду.
Эта листва играет важную роль в торговле и обеспечивает быт многих индийских семей. Звери растерзали четырёх женщин. Остальным удалось спастись. Погибшие — женщины в возрасте от 38 до 50 лет, их личности уже установили.
Местные власти сразу после случившегося выделили семьям жертв 25 000 рупий в качестве срочной финансовой помощи. Помимо этого, власти усилили наблюдение в районе: установили три камеры видеонаблюдения и 30 фотоловушек в лесу и вокруг него.
