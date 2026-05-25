На трассе «Сибирь» под Иркутском иномарка на скорости влетела в ограждение
На автодороге обхода города Иркутска — трассе Р-255 «Сибирь» — произошло смертельное ДТП с участием иномарки. Подробности сообщает УГИБДД России по Иркутской области.
Вечером 24 мая 29-летний водитель автомобиля Toyota Scepter ехал со стороны Шелехова в направлении Иркутска. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в дорожное ограждение.
В результате аварии 45-летний пассажир погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. На момент столкновения мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося, выясняют все сопутствующие обстоятельства и факторы происшествия.
Ранее в Бурятии пьяный водитель внедорожника въехал в дачный дом. В результате ДТП два человека пострадали.
