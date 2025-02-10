У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг после избиения

Роман Скорцов (Фото: Telegram @manroshpak)
У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг после того, как его сильно избили. Сейчас он находится в реанимации Новосибирска в тяжелом состоянии, сообщает Baza.
По данным издания, в ночь на 9 февраля после кровоизлияния в мозг Скворцова поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако отмечается, что он находится в сознании.
Скворцова обнаружил прохожий возле одного из заведений на Красном проспекте, в котором он отдыхал с друзьями.
Shot пишет, что Скворцов заступился за товарища, который поспорил с компанией мужчин, и его сильно избили. В ближайшее время его могут перевести в Областную больницу Новосибирска. Пока мужчина не может вспомнить, что именно с ним произошло.
Комментатор прилетел в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.
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Скворцова обнаружил прохожий возле одного из заведений на Красном проспекте, в котором он отдыхал с друзьями.
Shot пишет, что Скворцов заступился за товарища, который поспорил с компанией мужчин, и его сильно избили. В ближайшее время его могут перевести в Областную больницу Новосибирска. Пока мужчина не может вспомнить, что именно с ним произошло.
Комментатор прилетел в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.
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Элина Позднякова