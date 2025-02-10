Стало известно, за что жестоко избили спортивного комментатора Романа Скворцова

Роман Скорцов (фото: Telegram @manroshpak)
Спортивный комментатор Роман Скворцов заступился за знакомого, в результате чего и был избит на улице в Новосибирске. О произошедшем написал Telegram-канал SHOT.
Накануне журналист отдыхал в одном из заведений города со своими друзьями. В какой-то момент один из его знакомых повздорил с другой компанией из семи человек. Скворцов поспешил защитить друга, но был сильно избит, после чего поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Врачи смогли стабилизировать состояние комментатора. В скором времени его могут перевести в Областную больницу Новосибирска.
В настоящее время Скворцов находится в сознании, однако не помнит, что произошло вчера вечером.
Отметим, что спортивный комментатор прибыл в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Врачи смогли стабилизировать состояние комментатора. В скором времени его могут перевести в Областную больницу Новосибирска.
В настоящее время Скворцов находится в сознании, однако не помнит, что произошло вчера вечером.
Отметим, что спортивный комментатор прибыл в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Анастасия Чинкова