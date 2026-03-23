Инвалид-колясочник из Подмосковья получил срок за жестокое избиение ребёнка битой
Суд в Подмосковье приговорил инвалида-колясочника к 14 годам колонии за жестокое избиение ребёнка битой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В июле 2025 года в Сети появилось видео, на котором 31-летний Василий Васин наносит удары битой ребёнку. Ролик опубликовал сам агрессор.
В СК уточнили, что после инцидента мать мальчика не обратилась за медицинской помощью и не сообщила об избиении в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мальчика и ещё двоих детей изъяли из семьи и направили на лечение.
Позже выяснилось, что многодетная мать участвовала в систематических истязаниях. Со слов пострадавшего ребёнка, женщина обливала его кипятком. Сожительницу подсудимого осудили на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с фигуранта в пользу детей 1,7 миллиона рублей.
