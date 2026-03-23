Россиянин выстрелил в голову соседу из ружья из-за спора о земле
В Астраханской области правоохранители задержали 53-летнего жителя села Икряное. Как сообщает СУ СК по региону, мужчина застрелил соседа из ружья.
Инцидент произошёл днём 14 марта. По версии следствия, между семьями долго длились конфликты из-за земли. В день происшествия мужчина вновь услышал ссору и решил положить ей конец.
Дождавшись, когда сосед выйдет из дома, он взял ружьё и выстрелил ему в голову. Медики не смогли спасти пострадавшего. После этого подозреваемый разобрал оружие и утопил в реке. Сотрудники правоохранительных органов задержали его 16 марта. Следствие возбудило уголовное дело, суд отправил фигуранта под стражу.
Ранее в Туве мужчина в маске открыл огонь по полицейским и напал на них с ножом.
