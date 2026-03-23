В Костроме школьник обменял украденную из сейфа друга валюту на одежду и телефон
В Костроме перед судом предстанет 15-летний подросток. Как сообщает УМВД по Костромской области, его обвиняют в краже валюты из домашнего сейфа родителей друга.
Школьник пригласил к себе друзей и похвастался перед ними сейфом родителей, где семья хранила сбережения в валюте. Позже один из гостей взял конверт с деньгами из открытого сейфа и поделился добычей с другим приятелем.
Подросток обменял валюту на рубли и потратил деньги на новую одежду и телефон. Хозяйка сейфа обнаружила пропажу и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Школьник полностью раскаялся и возместил ущерб. Материалы расследования направили в суд.
Ранее сообщалось о происшествии в Новокузнецке, где сиделка обворовала свою подопечную на 90 тысяч рублей.
