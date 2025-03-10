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Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в Новосибирской области

Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в городе Бердск Новосибирской области, сообщает телеканал 360°.
Согласно сообщению, 50-летний инвалид-колясочник напал на 69-летнего мужчину, также передвигающегося на инвалидной коляске, в коридоре пансионата для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он нанес ему семь ножевых ударов. Пострадавший скончался на месте. Уточняется, что причиной убийства являлись частые ссоры постояльцев.

Напавшего уже признали невменяемым. В тюрьму он не попадет, однако будет принудительно лечиться.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу по гуляющим школьникам, при этом целясь именно в голову.

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В Казани автомобиль наехал на людей на автобусной остановке
10 марта 2025, 14:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Казани автомобиль наехал на группу людей, стоявших на автобусной остановке, пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.
Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже это число увеличилось.

«По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что среди пострадавших оказался ребенок, он находится в больнице. Еще двум людям госпитализация не потребовалась.

По данным очевидцев, 10 марта около 12:00 каршеринг влетел в группу людей, которые заходили в автобус. На место ДТП оперативно прибыло несколько бригад скорой помощи. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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Суд отправил Сашу Митрошину под домашний арест до 24 апреля
10 марта 2025, 14:06

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля текущего года по делу об отмывании денег, сообщает ТАСС.
Под домашним арестом Митрошина пробудет два месяца. В это время ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Кроме того, ей нельзя общаться со свидетелями по делу.

Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. Он вел все ее дела, однако его не задерживали и не допрашивали.

После оглашения решения суда Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать решение суда журналистам она не стала.

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#обвинение
#здание
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Во «ВкусВилле» в руках покупателя взорвалась бутылка с газированной водой
10 марта 2025, 12:33

Фото: iStock/tanyss

В магазине «ВкусВилл» в Москве взорвалась бутылка с газировкой прямо в руках покупателя. Об этом пишет Telegram-канал «Это Москва».
По данным издания, мужчина взял стеклянную бутылку с газированной водой и пошел с ней на кассу. Однако в какой-то момент емкость взорвалась. Разлетевшиеся осколки поранили покупателю шею и лоб, а также повредили стоящие рядом бутылки.

По словам мужчины, в магазине ему оказывать помощь отказались. Теперь пострадавший собирается обратиться в суд.

Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла до выяснения обстоятельств произошедшего.

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Появились новые подробности по делу блогера Митрошиной
СК попросит суд избрать Митрошиной меру пресечения в виде лишения свободы
10 марта 2025, 09:16

Александра Митрошина (Фото: Telegram-канал @mitroshinablogging)

Следственные органы Москвы намерены обратиться в Чертановский районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, для блогера Александры Митрошиной. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете (СК) России, пишет РИА Новости.
В официальном заявлении указано, что следствие продолжает изучение хозяйственно-финансовой документации, в рамках которой Митрошина проверяется на причастность к преступлениям в сфере экономики. Следствие планирует представить свои доводы перед судом, где будет запрашивать соответствующую меру пресечения для блогера.

Александра Митрошина была задержана на Кубани по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позже её доставили в Москву для проведения следственных действий, где ей предъявили обвинение. Митрошина признала вину.

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#следствие
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МВД предупреждает о мошенничестве с незнакомыми поступлениями на банковские карты
В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от неизвестного
10 марта 2025, 08:55

Фото: iStock/nevodka

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России выпустило предупреждение о возможных мошеннических схемах, связанных с поступлением денег на банковские карты от неизвестных отправителей. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что такие поступления могут быть как ошибочными, так и частью мошеннической активности.

Специалисты рекомендуют гражданам в первую очередь проверить свой счет через мобильное приложение или интернет-банк, чтобы убедиться в реальности зачисления средств. Также важно немедленно сообщить о неожиданных поступлениях в банк, который проведет необходимую проверку.

МВД настоятельно советует не тратить полученные деньги до выяснения всех обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение. В случае, если отправитель свяжется с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не следует соглашаться, так как это может быть мошеннической схемой.

Все операции по возврату средств должны осуществляться исключительно через ваш банк, чтобы избежать дальнейших проблем.

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