Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в Новосибирской области

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Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в городе Бердск Новосибирской области, сообщает телеканал 360°.
Согласно сообщению, 50-летний инвалид-колясочник напал на 69-летнего мужчину, также передвигающегося на инвалидной коляске, в коридоре пансионата для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он нанес ему семь ножевых ударов. Пострадавший скончался на месте. Уточняется, что причиной убийства являлись частые ссоры постояльцев.
Напавшего уже признали невменяемым. В тюрьму он не попадет, однако будет принудительно лечиться.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу по гуляющим школьникам, при этом целясь именно в голову.
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Напавшего уже признали невменяемым. В тюрьму он не попадет, однако будет принудительно лечиться.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу по гуляющим школьникам, при этом целясь именно в голову.
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Элина Позднякова