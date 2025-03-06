«Он меня слышит, глазками разговаривает»: 9-летний мальчик, которому хаски разорвали лицо, постепенно выходит из комы

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26 февраля в районе Сочи две хаски набросились на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Врачи ввели ребёнка в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь.
Маленького пациента перевезли в столичный медицинский центр имени Пирогова. Здесь он находится под контролем лучших врачей. Состояние Вали всё ещё тяжёлое, но есть положительные прогнозы. Его отец ни на шаг не отходит от сына и делает всё, чтобы ребёнок поправился как можно скорее.
Врачи приняли решение постепенно выводить мальчика из искусственной комы, что его организм начал бороться самостоятельно. Если вдруг ребёнку станет хуже, то будет собран консилиум, на котором медики обсудят дальнейшую тактику лечения.
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Врачи приняли решение постепенно выводить мальчика из искусственной комы, что его организм начал бороться самостоятельно. Если вдруг ребёнку станет хуже, то будет собран консилиум, на котором медики обсудят дальнейшую тактику лечения.
«Его постепенно выводят из искусственной комы, он начинает реагировать. Как только я его взял за руки, как только он услышал мой голос, то открыл глазки. Я с ним поговорил, утешил его. Когда я ему задаю вопросы, он глазами, поднимая и опуская веки, отвечает. Мне нельзя долго находиться палате, поэтому я сказал: „Сейчас нужно уйти, я приду вечером, хорошо?“ И он мне отвечает: „Да“. Значит положительная динамика есть. Он меня слышит и глазками разговаривает», – поделился отец пострадавшего мальчика.После того, как маленький пациент восстановится, ему предстоит пройти несколько пластических операций. Хирурги не могут ничего обещать, поскольку раны на лице слишком серьёзные и потребуется не одно вмешательство.
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Анастасия Чинкова