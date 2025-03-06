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«Он меня слышит, глазками разговаривает»: 9-летний мальчик, которому хаски разорвали лицо, постепенно выходит из комы

Мальчик, которому хаски разорвали лицо, выходит из комы
Фото: iStock/AgFang

Фото: iStock/AgFang

26 февраля в районе Сочи две хаски набросились на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Врачи ввели ребёнка в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь.
Маленького пациента перевезли в столичный медицинский центр имени Пирогова. Здесь он находится под контролем лучших врачей. Состояние Вали всё ещё тяжёлое, но есть положительные прогнозы. Его отец ни на шаг не отходит от сына и делает всё, чтобы ребёнок поправился как можно скорее.

Врачи приняли решение постепенно выводить мальчика из искусственной комы, что его организм начал бороться самостоятельно. Если вдруг ребёнку станет хуже, то будет собран консилиум, на котором медики обсудят дальнейшую тактику лечения.

«Его постепенно выводят из искусственной комы, он начинает реагировать. Как только я его взял за руки, как только он услышал мой голос, то открыл глазки. Я с ним поговорил, утешил его. Когда я ему задаю вопросы, он глазами, поднимая и опуская веки, отвечает. Мне нельзя долго находиться палате, поэтому я сказал: „Сейчас нужно уйти, я приду вечером, хорошо?“ И он мне отвечает: „Да“. Значит положительная динамика есть. Он меня слышит и глазками разговаривает», – поделился отец пострадавшего мальчика.
После того, как маленький пациент восстановится, ему предстоит пройти несколько пластических операций. Хирурги не могут ничего обещать, поскольку раны на лице слишком серьёзные и потребуется не одно вмешательство.

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Сотрудники спецназа Росгвардии задержали подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово»
06 марта 2025, 18:27

Фото: iStock/AgFang

Подозреваемый в подрыве банкомата на северо-востоке столицы задержан при содействии спецназа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что при силовой поддержке сотрудников подведомственного СОБР «Столица» был задержан мужчина, подорвавший банкомат в отделении «Газпромбанка» на первом этаже ТРЦ «Свиблово».

Личность подозреваемого была установлена в результате оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 20-летний москвич, которого задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот день сообщалось о взрыве, прогремевшем в столичном торговом центре. По предварительной версии, мужчина поместил в купюроприёмник самодельное взрывное устройство. Вероятно, он действовал по заданию украинских мошенников.

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#банкоматы
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На Урале обиженный на жену мужчина 52 раза прижёг её металлической клюкой
06 марта 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

Житель Свердловской области 1972 года рождения будет держать ответ перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруги и угрозу расправой. Он 52 раза прижёг её раскалённой металлической клюкой.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Конечно, такая жестокая расправа не могла не быть вызвана предшествующими обильными возлияниями. 6 февраля супружеская пара распивала спиртное в частном доме в Талицком районе. Супруги повздорили из-за какой-то мелочи. Не имея возможности применить вожжи, как было принято издревле на Руси, муж решил прибегнуть к более изощрённому методу наказания непокорной супруги и для начала вонзил ей в колено нож.

После этого он принялся накалять в печи согнутую металлическую клюку и прижигать ею тело жены, которая получила не менее 52 ожогов. В завершение расправы суровый муж ударил ее этой же металлической палкой по голове.

«В результате противоправных действий обвиняемого женщине причинены телесные повреждения и многочисленные термические ожоги общей площадью около 57%», — сообщили в прокуратуре.

Агрессору с садистскими наклонностями грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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#нож
#супруги
#ожоги
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В Кемерове проверяют школьную учительницу, избившую ученика за плохое поведение
06 марта 2025, 16:03

Фото: iStock/darkbird77

В Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведеение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Действия учителя, как отмечается, были записаны на видео.
«Был урок, пацаны что-то ели. Увидела мусор. Начала кричать, чтобы убрали, подходить поднимать за руки и т.д. В конце подошла к ученику, заглянула под парту, он стал спорить, что-то сказал очень тихо, другие не услышали. Она дала ему оплеуху и потом по губам», — приводят в «Сiбдепо» сообщение из социальных сетей.
Вместе с тем в московском РЭУ имени Плеханова организовали проверку после жалоб на преподавателя по военной подготовке, который якобы оскорблял студентов на лекциях. Как сообщает АГН «Москва», о начатой в отношении педагога проверке рассказал декан факультета «Капитаны» вуза Евгений Бирюков.
«Поступившая информация об изложенных фактах, связанных с преподаванием дисциплины «Основы военной подготовки» преподавателем Олегом Ворониным, изучается. Олег Николаевич – ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, а также награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», — приводят в агентстве слова декана.
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#операции
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Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» – он мог выполнять задание украинских мошенников
Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» в Москве
06 марта 2025, 15:41

Фото: iStock/Dzurag

Столичные полицейские разыскивают подрывника банкомата в отделении «Газпромбанка» в ТРЦ «Свиблово». Предполагается, что он выполнял заказ украинских мошенников, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это мужчина средних лет, ростом около 175 см, в тёмной куртке и штанах. Его личность пока не установлена.

Как пишет Telegram-канал SHOT, подозреваемый подошёл к банкомату, ввёл код для снятия наличных, а когда купюроприёмник открылся, поместил в него самодельное взрывное устройство. После этого мужчина скрылся.

Рассматривается версия, что он действовал по заданию украинских мошенников.

Из здания торгового центра эвакуировались 120 человек, в числе которых четверо сотрудников и двое посетителей банка. В результате взрыва никто не пострадал.

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Названа предварительная причина взрыва в ТРЦ «Свиблово» в Москве
Причиной взрыва в офисе банка в Москве могла стать попытка ограбления
06 марта 2025, 15:25

Фото: iStock/rep0rter

Причиной взрыва в офисе «Газпромбанка» на северо-востоке Москвы могла стать попытка ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Свиблово» прогремел взрыв. Хлопок услышали на первом этаже, где располагается отделение банка. В итоге выяснилось, что взорвался один из банкоматов. В результате происшествия никто не пострадал – сотрудники и посетители банка самостоятельно эвакуировались.

По предварительной версии, незадолго до взрыва у банкомата видели подозрительного мужчину, который мог предпринять попытку ограбления.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего уточняются. Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.

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