В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного сотруднику больницы

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В Дагестане возбуждено уголовное дело против 25-летней женщины, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
По версии следствия, 25 октября местная жительница родила ребенка и, после выписки из роддома, по предварительной договоренности передала его работнику больницы.
В отношении 39-летней сотрудницы медучреждения также возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за куплю-продажу лиц, находящихся в беспомощном состоянии.
Расследование продолжается, следственные органы принимают меры для установления всех обстоятельств дела.
Ранее стало известно, что в районе Сочи две хаски набросились на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Врачи ввели ребёнка в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В отношении 39-летней сотрудницы медучреждения также возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за куплю-продажу лиц, находящихся в беспомощном состоянии.
Расследование продолжается, следственные органы принимают меры для установления всех обстоятельств дела.
Ранее стало известно, что в районе Сочи две хаски набросились на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Врачи ввели ребёнка в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова