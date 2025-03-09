Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае скончался в больнице

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Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко скончался в больнице. Об этом СУ Следственного комитета России по региону сообщило в беседе с ТАСС.
Отмечается, что врачи так и не спасли ему жизнь. В результате следователям не удалось опросить подозреваемого в расправе над чиновником.
Напомним, что, по предварительной версии, 4 марта Анатолий Фенин застрелил 51-летнего главу Завьяловского района Алтая. Убийство произошло прямо в центре населённого пункта, около местной стоматологии. Фенин выстрелил в бывшего руководителя из охотничьего ружья. От полученных ранений Николай Онищенко скончался на месте.
После убийства местного чиновника Фенин попытался покончить с собой, но выжил и был доставлен в больницу в критическом состоянии. В последствии его перевезли в медучреждение в Барнауле.
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Напомним, что, по предварительной версии, 4 марта Анатолий Фенин застрелил 51-летнего главу Завьяловского района Алтая. Убийство произошло прямо в центре населённого пункта, около местной стоматологии. Фенин выстрелил в бывшего руководителя из охотничьего ружья. От полученных ранений Николай Онищенко скончался на месте.
После убийства местного чиновника Фенин попытался покончить с собой, но выжил и был доставлен в больницу в критическом состоянии. В последствии его перевезли в медучреждение в Барнауле.
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Анастасия Чинкова