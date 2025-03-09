Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае скончался в больнице

Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, просит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, поскольку она полностью признала свою вину. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов в беседе с ТАСС.