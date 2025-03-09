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Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае скончался в больнице

Подозреваемый в убийстве Николая Онищенко умер в больнице
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко скончался в больнице. Об этом СУ Следственного комитета России по региону сообщило в беседе с ТАСС.
Отмечается, что врачи так и не спасли ему жизнь. В результате следователям не удалось опросить подозреваемого в расправе над чиновником.

Напомним, что, по предварительной версии, 4 марта Анатолий Фенин застрелил 51-летнего главу Завьяловского района Алтая. Убийство произошло прямо в центре населённого пункта, около местной стоматологии. Фенин выстрелил в бывшего руководителя из охотничьего ружья. От полученных ранений Николай Онищенко скончался на месте.

После убийства местного чиновника Фенин попытался покончить с собой, но выжил и был доставлен в больницу в критическом состоянии. В последствии его перевезли в медучреждение в Барнауле.

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#алтайский край
Защита Александры Митрошиной просит отправить её под домашний арест
09 марта 2025, 11:13

Александра Митрошина (фото: Telegram @mitroshinablogging)

Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, просит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, поскольку она полностью признала свою вину. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что блогер полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности. В связи с этим защита будет требовать избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Александру Митрошину задержали за долг перед налоговой в размере 127 миллионов рублей. Блогер частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве. Её задержали в аэропорту, когда она прилетела в Сочи из Дубая.

История блогера-миллионника напоминает случившееся с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.

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#блогер
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Сняты все ограничения в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода
09 марта 2025, 07:42

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода отменён план «Ковёр». Это означает, что в воздушных гаванях отменены все ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артём Кореняко. Аэропорты Нариманово в Астрахани, Стригино в Нижнем Новгороде и имени Гадбуллы Тукая в Казани возобновили работу в штатном режиме. Чуть раньше ограничения были сняты в аэропорту Гумрак в Волгограде.

Спикер Росавиации также уточнил, что режим «Ковёр» вводился в указанных аэропортах в целях обеспечения максимальной безопасности полётов гражданских воздушных судов. Кореняко добавил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два самолёта, следовавших в Казань.

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#план
#самолёты
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КазТАГ: россияне пожаловались на блокировку счетов на севере Казахстана
08 марта 2025, 20:53

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Россияне в Северо-Казахстанской области пожаловались на блокировку счетов. Как уточнили обозреватели КазТАГ, счета части россиян заблокировала прокуратура по уголовному делу.
В частности, на проблемы пожаловались релоканты из РФ, состоящие в чате «Арест счетов». В прокуратуре официально подтвердили блокировку.

Вместе с тем детали уголовного дела, в связи с которым счета заблокированы, — неизвестны. Сотрудники ведомства лишь уточнили, что блокировку снимут после проверки.

Ранее сообщалось, что Астана провела консультации с Украиной после атаки со стороны боевиков ВСУ нефтеперекачивающей станции. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

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#счёт
#новости
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Бастрыкину доложат об обстоятельствах обрушения рядов в цирке под Самарой
08 марта 2025, 20:03

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Об обстоятельствах обрушения рядов в передвижном цирке «Скиф» в Самарской области доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
«Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На данный момент открыто уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

О ЧП сообщалось накануне вечером в пятницу, 7 марта. Уточнялось, что пострадали пять человек, учитывая троих детей. По данным экстренных служб, обошлось без жертв.

«По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек», — уточняли представители оперативных служб.

Ранее стало известно, что СК предъявил обвинение блогеру Александре Митрошиной.

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#происшествие
#цирк
#следственный комитет
#александр бастрыкин
#новости
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Блогеру Митрошиной предъявили обвинение — СК
08 марта 2025, 16:37

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение, девушка полностью признает свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Накануне стало известно, что «матерь бложью» задержали в Сочи, куда она прилетела из Дубая и сопроводили в Москву на допрос.

Девушка задолжала налоговой 127 миллионов рублей, ей инкриминируют отмывание денег. Также известно, что в ОАЭ Митрошина проживала с 2022 года.

На произошедшее уже отреагировала телезвезда Виктория Боня, которая осудила блогершу.

«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — писала Боня в соцсетях.

Ранее сообщалось, кто занимался делами задержанной Митрошиной.

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*Запрещен в РФ
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