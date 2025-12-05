Инвалид на коляске пытался спасти тонущего мужчину на глазах у туристов
Инвалид на коляске вытащил тело бездыханного мужчины из воды в Таиланде
Мужчина, прикованный к инвалидной коляске, проявил героизм, бросившись в воду, чтобы спасти тонущего человека в Таиланде. Об этом сообщает издание The Pattaya News.
Инцидент произошел на пляже Паттайи вечером 4 декабря. 44-летний Чаовалит КлинКесорн, который продает лотерейные билеты на берегу, вытащил из моря бездыханное тело мужчины на глазах у туристов.
«К тому времени, как я добрался до него, тело уже окоченело», — пояснил он.Прибывшие на место происшествия спасатели подтвердили, что пострадавший не выжил. Полицейские отметили храбрость инвалида, который не побоялся рискнуть собой.
Тело мужчины отправили в Институт судебной экспертизы для установления его личности.