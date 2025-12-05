Уральского экс-чиновника заподозрили в злоупотреблении на 86 млн руб

05 декабря 2025, 20:15

На экс-чиновника в Челябинске завели дело о злоупотреблении на 86 млн руб

Фото: istockphoto/Akintevs

Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего председателя комитета по культуре администрации Челябинска.