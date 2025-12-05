Уральского экс-чиновника заподозрили в злоупотреблении на 86 млн руб
Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего председателя комитета по культуре администрации Челябинска.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на СК, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу для бюджета в размере свыше 86 миллионов рублей.
По данным следствия, с 18 января 2023 года по 3 июня 2024 года, занимая пост, подозреваемая дала указание директору муниципального учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина» заключить контракт с коммерческой организацией на поставку аттракционов на указанную сумму.
Финансирование осуществлялось за счет субсидии на развитие и благоустройство, которая составила 400 миллионов рублей. По условиям контракта, учреждению передали 68 объектов, которые ранее использовались на основании договора аренды.
При этом злоумышленница была в курсе, что с 24 июня 2024 года на территории площадки парка «Гулливер» планируется снос, включая аттракционы. Более того, она знала, что часть передаваемого имущества имеет завышенную стоимость, является неликвидной и имеет значительный износ, говорится в материале.
Сейчас проводятся обыски по месту жительства фигурантки, а также решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Читайте также: