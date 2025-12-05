Достижения.рф

В Кировской области ревнивец-рецидивист зарубил соперника топором

В Кировской области возбудили дело об убийстве на почве ревности
Фото: СУ СК РФ по Кировской области

В Кировской области возбудили уголовное дело об убийстве. По информации следствия, конфликт произошёл в ночь на 1 декабря в Советске. Подробности сообщает СУ СК России по региону.



По предварительной информации, 36-летний житель деревни Кокорево находился в гостях у 41-летнего мужчины. Он из ревности нанёс хозяину дома несколько ударов топором и ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого подозреваемый покинул место происшествия.

Правоохранительные органы задержали мужчину. Ему предъявили обвинение. Следствие отмечает, что подозреваемый ранее уже имел судимости. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

Ольга Щелокова

