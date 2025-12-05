В Кировской области ревнивец-рецидивист зарубил соперника топором

05 декабря 2025, 19:08

В Кировской области возбудили дело об убийстве на почве ревности

Фото: СУ СК РФ по Кировской области

В Кировской области возбудили уголовное дело об убийстве. По информации следствия, конфликт произошёл в ночь на 1 декабря в Советске. Подробности сообщает СУ СК России по региону.