В Кировской области ревнивец-рецидивист зарубил соперника топором
В Кировской области возбудили уголовное дело об убийстве. По информации следствия, конфликт произошёл в ночь на 1 декабря в Советске. Подробности сообщает СУ СК России по региону.
По предварительной информации, 36-летний житель деревни Кокорево находился в гостях у 41-летнего мужчины. Он из ревности нанёс хозяину дома несколько ударов топором и ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого подозреваемый покинул место происшествия.
Правоохранительные органы задержали мужчину. Ему предъявили обвинение. Следствие отмечает, что подозреваемый ранее уже имел судимости. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.
Ранее в Ульяновске женщина избила пожилого знакомого табуретом ради телевизора.
Читайте также: