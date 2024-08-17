Инвалида из Подольска осудили по делу о госизмене

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Московский городской суд приговорил 37-летнего слабослышащего жителя Подольска к тюремному заключению по делу о государственной измене. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Согласно данным суда, Михаил Рылов пытался нелегально выехать на территорию Украины с целью вступления в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Он приобрёл запрещённую символику, после чего связался с представителями группировки и неустановленными жителями Белгородской области, пообещавшими переправить его через границу.
Мужчина был задержан в октябре прошлого года. Он пришёл в вокзальную кассу для обмена билета и устроил перепалку с кассиром. Его задержали и после десяти суток административного ареста за хулиганство передали сотрудникам ФСБ.
При этом Рылов утверждает, что не собирался вступать в РДК*, а его целью был переезд в Германию для поиска более высокооплачиваемой работы. Его адвокат также указывал на инвалидность, из-за которой он не годен к службе.
Решением суда мужчину приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.
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*запрещённая в России террористическая организация
Мужчина был задержан в октябре прошлого года. Он пришёл в вокзальную кассу для обмена билета и устроил перепалку с кассиром. Его задержали и после десяти суток административного ареста за хулиганство передали сотрудникам ФСБ.
При этом Рылов утверждает, что не собирался вступать в РДК*, а его целью был переезд в Германию для поиска более высокооплачиваемой работы. Его адвокат также указывал на инвалидность, из-за которой он не годен к службе.
Решением суда мужчину приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Читайте также:
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова