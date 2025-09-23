Инвалида избили за кражу пениса у прохожего
В Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл половой орган у прохожего в городе Лагос. Об этом информирует издание The Punch.
В четверг, 18 сентября, на улице прохожий стал звать на помощь. Он рассказал, что пытался помочь инвалиду, который обронил купюру. Мужчина поднял ее, и в этот момент его пенис исчез. Толпа, собравшаяся вокруг, обвинила инвалида в колдовстве и начала его избивать.
Инвалид признался, что он действительно колдун, и пообещал вернуть «похищенный» половой орган, если ему позволят уйти. Он объяснил, что на купюру было наложено заклятие.
На место происшествия прибыла полиция. Вскоре выяснилось, что интимный орган зачинщика конфликта вернулся на свое место. По словам очевидца, правоохранители быстро урегулировали инцидент.
Во многих странах Африки и Азии распространен культурный синдром коро, который психиатры считают массовым бредовым расстройством. Люди, страдающие этим синдромом, утверждают, что их половые органы уменьшились или исчезли.
