Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

23 сентября 2025, 10:21

В Нигерии инвалида избили за кражу полового органа у прохожего

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл половой орган у прохожего в городе Лагос. Об этом информирует издание The Punch.