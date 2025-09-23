Пассажир скончался во время посадки на самолет в Уфе
Baza: пассажир умер при посадке на самолет из Уфы в Иркутск
Пассажир скончался во время посадки на самолет в уфимском аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В ночь на 23 сентября борт, следовавший из Уфы в Иркутск, должен был взлететь. Однако перед вылетом одному из пассажиров, 47-летнему мужчине, стало плохо. Прибывшие медики не смогли его спасти.
В стрессовой ситуации у другого пассажира случился приступ эпилепсии. Один из мужчин отказался лететь после произошедшего.
Несмотря на эти события, самолет все же взлетел.
