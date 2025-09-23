Пассажир скончался во время посадки на самолет в Уфе

23 сентября 2025, 09:46

Baza: пассажир умер при посадке на самолет из Уфы в Иркутск

Фото: iStock/Sitikka

Пассажир скончался во время посадки на самолет в уфимском аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал Baza.