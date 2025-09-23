Семиклассница скончалась во время домашнего лечения от ОРВИ в Светогорске
13-летняя школьница умерла во время домашнего лечения от ОРВИ в Светогорске Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Девочка заболела и находилась на амбулаторном лечении. Накануне утром мать обнаружила тело дочери.
Причины смерти несовершеннолетней сейчас выясняются. Семья погибшей была благополучной и не состояла на учете.
Ранее стало известно, что школьница скончалась из-за врачебной ошибки в больнице под Новосибирском. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти несовершеннолетней. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
