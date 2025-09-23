Тюменец устроил стрельбу возле торгового центра
В полицию доставлен тюменец, открывший стрельбу возле торгового центра
Тюменец устроил стрельбу возле торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.
Инцидент произошел на парковке у ТЦ «Яркий Сибиряк». Росгвардейцы прибыли на место после того, как сигнализация сработала в торговом центре.
Сотрудники ведомства приняли меры и задержали двух человек. У одного из них был предмет, похожий на пистолет. Подозреваемых доставили в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в лицо оппоненту посреди московского ТЦ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: