Инвалида-колясочника приковали цепью к дереву в Кисловодске

Фото: Фотобанк Московской области
Прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц Кисловодска.
В ходе мониторинга одного из федеральных телеканалов управлением СК РФ по Ставропольскому краю было обнаружено, что в Кисловодске прохожие заметили инвалида-колясочника, прикованного к дереву.
По указу руководителя СУСК РФ по региону Игоря Иванова было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.
В настоящее время следователи выясняют все причины произошедшего. Руководитель следственного управления лично следит за ходом и результатами расследования, уточнили в пресс-службе ведомства.
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Анастасия Чинкова